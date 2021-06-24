На Львовщине поляка-коллекционера на редкой "Волге" не пропустили через границу: фото

Львовские пограничники 23 июня задержали поляка. Он купил 60-летнюю "Волгу" и пытался пересечь границу. Однако мужчина не позаботился о наличии всех необходимых документов.

Инцидент произошел в пункте пропуска Шегини. Таможенники сообщили о случае в полицию.

Интересно Львовские таможенники изъяли у предпринимателя больше 240 новеньких айфонов: фото

Поляк купил в Украине 60-летнюю "Волгу"

Вечером 23 июня в пункт пропуска Шегини за рулем ретро-автомобиля ГАЗ-21 прибыл 35-летний поляк.

Во время проверки таможенники заметили, что на кузове автомобиля не было идентификационного номера.

Иностранец купил "Волгу" в свою коллекцию.

Однако мужчина не позаботился о проверке и оформлении документов, необходимых для пересечения границы.



На кузове машины не было идентификационного номера / Фото Госпогранслужбы

К теме На Львовщину из Нидерландов пытались ввезти более 20 тонн муки с ГМО: фото

Дело расследует полиция

Из-за отсутствия необходимых документов поляк не смог выехать в Польшу на автомобиле советского автопрома. Пограничники сообщили правоохранителям об этом инциденте.

Действия мужчины могут квалифицировать как "уничтожение, подделку или замену номеров узлов и агрегатов транспортного средства". За такое правонарушение предусмотрено наказание – от 2 550 до 4 250 гривен штрафа, до 2 лет исправительных работ или ограничение свободы сроком до 3 лет.

"Волга" ГАЗ-21 – это советский легковой автомобиль. Его серийно изготавливали в России на Горьковском автомобильном заводе в 1956 – 1970 годах.



Мужчину не выпустили в Польшу / Фото Госпогранслужбы



Правоохранители расследуют это дело / Фото Госпогранслужбы