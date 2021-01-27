На Львовщине в одной из районных больниц после родов умерла 28-летняя женщина. Правоохранители 27 января объявили врачу-реаниматологу о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Источник: полиция Львовщины

Медику грозит тюремное заключение. Правоохранители продолжают проводить расследование.

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Как умерла роженица

Правоохранители установили, что в ночь на 28 декабря 2018 года 28-летняя местная жительница умерла после родов в одной из районных больниц Львовщины.

Причиной смерти женщины стало ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей 62-летним врачом анестезиологом-реаниматологом.

Медик допустил халатность при проведении анестезии и искусственной вентиляции легких.

Также врач не обеспечил необходимого послеоперационного ухода роженице, которая находилась в тяжелом состоянии.

Что грозит врачу

Следователи 27 января 2021 года сообщили врачу о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжелые последствия для пациентки. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 2 лет в тюрьме.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства смерти роженицы.