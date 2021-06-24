На Львовщине после укуса гадюки 12-летний подросток 3 дня провел в реанимации

В одном из сел Мостиского района 19 июня во дворе дома 12-летнего парня укусила гадюка. Он в тяжелом состоянии попал в больницу.

Подросток 3 дня провел в реанимации. Сейчас его продолжают лечить в педиатрическом отделении.

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Парня госпитализировали после укуса гадюки

В Западноукраинский специализированный детский центр 19 июня попал 12-летний житель Яворивщины. Когда подросток гостил в одном из сел Мостиского района, его укусила змея.

По словам врачей, состояние пострадавшего было тяжелое, но не критическое. Подросток был в сознании. Его госпитализировали в реанимационное отделение. Врач-анестезиолог Тарас Борачок рассказал, что змея укусила подростка в область голеностопа.

Пациент жаловался на боль, отек в месте укуса, тошноту, рвоту. В месте укуса была синюшность и четко было видно две точки, которые остаются после укуса гадюки,

– отметил медик.

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Парень провел в реанимации 3 дня

Пострадавший находился в реанимации в течение 3 дней. 23 июня его перевели в педиатрическое отделение, где его продолжают лечить. Отек в месте укуса уже сошел, а синюшность значительно уменьшилась.

Борачок добавил, что в 2021 году это уже второй случай, когда дети попадают в больницу после укуса змей. Перед 12-летним пациентом в отделении реанимации находился ребенок. У него были симптомы, характерные для укуса гадюки. Однако медики не увидели 2 характерных точек, поэтому пока неизвестно, какое именно пресмыкающееся его укусило.

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Как уберечься от укуса змеи

Спасатели призывают быть бдительными и осторожными, отправляясь в лес или на природу.

Чтобы избежать укуса змеи, следует быть внимательными в местах, где их чаще всего можно встретить – в высокой траве, кустах, лесу и тому подобное.

Также необходимо обувать высокую и плотную обувь, которую пресмыкающееся не сможет прокусить.

Если вы увидели змею рядом с собой, нужно не паниковать.

Ни в коем случае не приближайтесь к пресмыкающимся и не делайте резких движений, а спокойно отойдите.



Первая помощь после укуса змеи / Инфографика ЛОГА