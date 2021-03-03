На Львовщине посреди дороги полностью сгорел автомобиль: фото
На Львовщине посреди дороги дотла сгорел "ВАЗ 2108" / ГСЧС Львовской области
На Львовщине 2 марта посреди дороги загорелся автомобиль "ВАЗ 2108". Машина сгорела дотла, однако водитель не пострадал.
Источник:ГСЧС Львовской области
Пожар возник около 06:49 в селе Большой Любинь. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания.
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Как случился пожар
- Около 6:49 в МЧС поступило сообщение о пожаре на трассе Львов – Самбор в автомобиле "ВАЗ 2108".
- Не теряя ни минуты пожарные выехали на место вызова.
- Пожар локализовали в 6:57, а полностью ликвидировали в 7:00.
- Огонь полностью уничтожил автомобиль. Однако, к счастью, никто из людей не пострадал.
- К ликвидации пожара привлекли 3 чрезвычайников и 1 единицу спецтехники.
- Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причину возникновения возгорания в машине.
Пожар возник около 6: 49 / Фото ГСЧС Львовской области
На трассе Львов – Самбор загорелась машина / Фото ГСЧС Львовской области
Автомобиль полностью сгорел / Фото ГСЧС Львовской области
Причины возникновения пожара устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовской области
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