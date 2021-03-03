На Львовщине 2 марта посреди дороги загорелся автомобиль "ВАЗ 2108". Машина сгорела дотла, однако водитель не пострадал.

Пожар возник около 06:49 в селе Большой Любинь. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания. К теме На Львовщине посреди дороги загорелся грузовик: фото с места пожара Как случился пожар Около 6:49 в МЧС поступило сообщение о пожаре на трассе Львов – Самбор в автомобиле "ВАЗ 2108".

Не теряя ни минуты пожарные выехали на место вызова.

Пожар локализовали в 6:57, а полностью ликвидировали в 7:00.

Огонь полностью уничтожил автомобиль. Однако, к счастью, никто из людей не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 3 чрезвычайников и 1 единицу спецтехники.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причину возникновения возгорания в машине.

Пожар возник около 6: 49 / Фото ГСЧС Львовской области

На трассе Львов – Самбор загорелась машина / Фото ГСЧС Львовской области

Автомобиль полностью сгорел / Фото ГСЧС Львовской области

Причины возникновения пожара устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовской области