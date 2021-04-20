На Львовщине посреди дороги внезапно умер водитель школьного автобуса: фото
На Львовщине внезапно умер водитель школьного автобуса / "ДК Захід"
В Червонограде 19 апреля внезапно умер водитель школьного автобуса. Мужчине стало плохо во время перевозки детей. К счастью, он успел остановить автобус.
Источник:ZAXID.NET
Инцидент произошел около 17:15. Сейчас эксперты пытаются установить причину смерти водителя "Школярика".
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Водитель умер внезапно
- Около 17:15 19 апреля внезапно умер 62-летний водитель школьного автобуса, который вез детей из учебного заведения.
- Мужчине стало плохо во время движения.
- Он остановил автобус, вышел из него и упал.
- Прохожие пытались оказать водителю первую помощь.
- Однако спасти жизнь червоноградца не удалось – он умер на месте происшествия.
- В полиции рассказали, что на месте работали следователи.
- Сейчас эксперты пытаются установить точную причину смерти мужчины.
Водитель школьного автобуса умер внезапно / Фото "ДК Захід"
На месте происшествия работали правоохранители / Фото "ДК Захід"
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