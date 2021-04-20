В Червонограде 19 апреля внезапно умер водитель школьного автобуса. Мужчине стало плохо во время перевозки детей. К счастью, он успел остановить автобус.

Инцидент произошел около 17:15. Сейчас эксперты пытаются установить причину смерти водителя "Школярика". Читайте также Молодой парень внезапно умер в поезде в Тернополе Водитель умер внезапно Около 17:15 19 апреля внезапно умер 62-летний водитель школьного автобуса, который вез детей из учебного заведения.

Мужчине стало плохо во время движения.

Он остановил автобус, вышел из него и упал.

Прохожие пытались оказать водителю первую помощь.

Однако спасти жизнь червоноградца не удалось – он умер на месте происшествия.

В полиции рассказали, что на месте работали следователи.

Сейчас эксперты пытаются установить точную причину смерти мужчины.

Водитель школьного автобуса умер внезапно / Фото "ДК Захід"

На месте происшествия работали правоохранители / Фото "ДК Захід"