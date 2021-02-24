На Львовщине посреди дороги загорелся грузовик: фото с места пожара
В Стрыйском районе Львовщины 24 февраля посреди дороги загорелся грузовик Renault Magnum. Огонь вспыхнул в прицепе автомобиля, в котором перевозили товар.
Источник:ГСЧС Львовщины
Пожар произошел около 5:27 в селе Козева Стрыйского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины возникновения пожара в грузовике.
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Как случился пожар
- Около 5:27 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в селе Козева.
- Там посреди дороги загорелся прицеп грузовика Renault Magnum.
- На место происшествия немедленно выехали пожарные из города Сколе.
- На момент прибытия пожарных на место вызова огонь уже охватил задние колеса прицепа. Пламя распространялось на тент.
- В 5:54 спасателям удалось локализовать пожар, а в 6:04 – полностью его ликвидировать.
Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины
Что пострадало в результате пожара
В результате пожара огонь уничтожил 4 колеса прицепа грузовика и повредил 2 колеса, тент на площади 8 квадратных метров и половину прицепа на площади 5 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 4 чрезвычайников и 1 единицу спецтехники. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранители.
Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины
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