В Стрыйском районе Львовщины 24 февраля посреди дороги загорелся грузовик Renault Magnum. Огонь вспыхнул в прицепе автомобиля, в котором перевозили товар.

Пожар произошел около 5:27 в селе Козева Стрыйского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины возникновения пожара в грузовике.

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Как случился пожар

Около 5:27 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в селе Козева.

Там посреди дороги загорелся прицеп грузовика Renault Magnum.

На место происшествия немедленно выехали пожарные из города Сколе.

На момент прибытия пожарных на место вызова огонь уже охватил задние колеса прицепа. Пламя распространялось на тент.

В 5:54 спасателям удалось локализовать пожар, а в 6:04 – полностью его ликвидировать.



Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины

Что пострадало в результате пожара

В результате пожара огонь уничтожил 4 колеса прицепа грузовика и повредил 2 колеса, тент на площади 8 квадратных метров и половину прицепа на площади 5 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 4 чрезвычайников и 1 единицу спецтехники. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранители.



Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины



Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины



Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины