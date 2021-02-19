Во Львовской области 18 февраля во время движения загорелась машина Renault Megane Scenic. В результате пожара огонь полностью уничтожил автомобиль.

Пожар произошел около 19:31 возле села Сосновка. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Читайте также Один мужчина повесился, а другой – получил ожоги: во Львове случился пожар в коллекторе – фото Как во время движения загорелся автомобиль Около 19:31 в мчс поступило сообщение о пожаре близ села Сосновка.

Огонь вспыхнул в машине Renault Megane Scenic.

На место вызова, не теряя времени, выехали спасатели.

Пожар локализовали в 20:18, а полностью потушить пламя удалось в 20:27.

В результате возгорания огонь полностью уничтожил автомобиль.

К ликвидации пожара привлекли 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливают правоохранители. Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовской области