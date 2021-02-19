На Львовщине посреди дороги загорелось Renault: огонь полностью уничтожил машину – фото
Возле села Сосновка во время движения загорелась машина / ГСЧС Львовской области
Во Львовской области 18 февраля во время движения загорелась машина Renault Megane Scenic. В результате пожара огонь полностью уничтожил автомобиль.
Источник:ГСЧС Львовской области
Пожар произошел около 19:31 возле села Сосновка. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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Как во время движения загорелся автомобиль
- Около 19:31 в мчс поступило сообщение о пожаре близ села Сосновка.
- Огонь вспыхнул в машине Renault Megane Scenic.
- На место вызова, не теряя времени, выехали спасатели.
- Пожар локализовали в 20:18, а полностью потушить пламя удалось в 20:27.
- В результате возгорания огонь полностью уничтожил автомобиль.
- К ликвидации пожара привлекли 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.
- К счастью, никто из людей не пострадал.
- Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовской области
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