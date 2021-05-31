Вместе с весенним теплом на Львовщине активизировались змеи. Спасатели призывают жителей области быть особенно осторожными в местах проживания пресмыкающихся.
К теме На Львовщине 72-летнюю бабушку укусила змея: женщина попала в больницу
Змея укусила мужчину ночью
- Спасателям поздно ночью, в 2:15, поступило сообщение от медиков Сколевской центральной районной больницы.
- Они рассказали, что в реанимационное отделение медучреждения попал 45-летний житель села Орив Дрогобычского района.
- Его в правую руку укусила змея.
- Сейчас мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.
Как уберечься от укуса змеи
- Спасатели призывают жителей Львовщины быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу.
- Если вы случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой, следует не паниковать, не приближаться к нему и не делать резких движений.
- Нужно просто спокойно отойти.
- Змеи имеют плохое зрение и слух, однако своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10 – 15 метров.
- Особенно внимательными нужно быть в местах, где их можно чаще встретить – высокой траве, кустах и лесу.
- Отправляясь в лес, лучше обувать высокую, плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.
Заметьте Что делать, если укусила змея: первая помощь