На Львовщине посреди ночи мужчину укусила змея: он попал в реанимацию

31 мая 2021 , 10:03
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Источник:

ГСЧС Львовщины

В Сколевском районе Львовской области ночью 31 мая 45-летнего мужчину укусила змея. Он в состоянии средней тяжести попал в реанимацию.

Вместе с весенним теплом на Львовщине активизировались змеи. Спасатели призывают жителей области быть особенно осторожными в местах проживания пресмыкающихся.

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Змея укусила мужчину ночью

  • Спасателям поздно ночью, в 2:15, поступило сообщение от медиков Сколевской центральной районной больницы.
  • Они рассказали, что в реанимационное отделение медучреждения попал 45-летний житель села Орив Дрогобычского района.
  • Его в правую руку укусила змея.
  • Сейчас мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.
Обратите внимание! Первый случай укуса змеи во Львовской области зафиксировали 28 апреля. В результате инцидента 39-летний харьковчанин также попал в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

Как уберечься от укуса змеи

  • Спасатели призывают жителей Львовщины быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу.
  • Если вы случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой, следует не паниковать, не приближаться к нему и не делать резких движений.
  • Нужно просто спокойно отойти.
  • Змеи имеют плохое зрение и слух, однако своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10 – 15 метров.
  • Особенно внимательными нужно быть в местах, где их можно чаще встретить – высокой траве, кустах и ​​лесу.
  • Отправляясь в лес, лучше обувать высокую, плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.

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Первая помощь при укусе змеи / Инфографика ЛОГА

Автор: Ольга Котів