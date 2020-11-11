На Львовщине в селе Розвадов промышленно-строительная группа "Ковальская" планирует построить новый завод. На нем будут изготавливать газобетонные блоки. Ориентировочная стоимость строительства – 45 миллионов евро.

На новом предприятии будет самое современное, полностью автоматизированное европейское оборудование. Завод обеспечит работой около 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба промышленно-строительной группы "Ковальская".

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Когда построят завод в Розвадове

Завод планируют построить в течение 2 лет. Он войдет в состав производственного комплекса, где уже есть карьер для добычи песка и оснащения для обжига извести.

Новый производственный комплекс будет занимать площадь в 15 гектаров. После реализации первой очереди плановая мощность предприятия будет превышать 500 тысяч кубических метров продукции в год. После завершения второй – производство вырастет вдвое и достигнет 1 миллиона кубических метров продукции в год,

– отметил гендиректор группы "Ковальская" Сергей Пилипенко.

Расположение завода будет достаточно выгодным с точки зрения логистики. Совсем рядом – крупнейшие предприятия по выпуску цемента. В свою очередь, развитая дорожная инфраструктура даст возможность продавать газоблоки во все уголки Западной Украины. Компания также планирует поставлять свою продукцию в Европу.

ПСГ "Ковальская" строит в Розвадове 2 завода

В 2019 году "Ковальская" приобрела производственный комплекс площадью 140 гектаров в Розвадове. Он имеет песчаный и известняковый карьеры, печи для обжига извести, цех по производству минерального порошка и завод по изготовлению силикатного кирпича.

Сейчас в Розвадове также продолжается строительство завода по производству сухих строительных смесей бренда Siltek. Производственная мощность предприятия составит 150 тысяч тонн продукции в год.

Завод планируют построить за 2 года / Фото ЮБК "Ковальская"

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