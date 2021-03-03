Компания "Централ Плейнс Груп Украина", которую основала группа иностранных инвесторов аграриев из Великобритании и Финляндии, планирует построить на Львовщине завод по безотходной переработке картофеля. Стоимость строительства составит около 7 миллионов долларов.

"Централ Плейнс Групп Украина" создали с целью развития сельского хозяйства во Львовской области. Компания выращивает картофель в Каменка-Бугском и Самборском районах на общей площади 700 гектаров.

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У компании уже есть предприятие на Львовщине

У компании "Централ Плейнс Групп Украина" уже есть предприятие на Львовщине. Оно расположено в Великоселках, Каменка-Бугского района. В 2020 году валовое производство компании составляло около 15 тысяч тонн картофеля. В "Централ Плейнс Групп Украина" уже создали 49 рабочих мест.

"Мы выбрали Западную Украину для ведения бизнеса по выращиванию картофеля потому, что здесь имеются благоприятные условия для сельского хозяйства, в частности хорошие плодородные почвы и достаточное количество осадков", – рассказал член совета директоров компании и представитель Финского Инвестиционного фонда Олег Дринь.

"Централ Плейнс Групп Украина" выращивает картофель и сотрудничает с компанией "Frito-Lay", которая занимается производством чипсов. По словам Дриня, каждая 6 пачка чипсов этого производителя, изготовлена из картофеля, который вырастила "Централ Плейнс Групп Украина". В планах компании, "чтобы каждая 4 пачка в Украине была из их картофеля".

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Компания построит еще один завод на Львовщине

Компания "Централ Плейнс Групп Украина" планирует расширить свою производственную деятельность, в частности перерабатывать выращенную картошку в крахмал.

Мы намерены построить в Глинянах Золочевского района завод по безотходной переработке картофеля, в том числе в крахмал. Стоимость строительства – около 7 миллионов долларов. На предприятии хотим создать около 50 рабочих мест, – добавил Дрина.

Новый завод сможет перерабатывать 40 – 50 тысяч тонн картофеля в год. Поэтому для выгодного функционирования предприятия нужно бесперебойное снабжение сырьем. Поэтому компания планирует "наладить сотрудничество с местными фермерами и построить эффективный процесс выращивания и поставки сырья".

В 2020 году предприятие построило картофелехранилище с холодильным оборудованием. Мощность хранилища составляет 11 тысяч тонн картофеля. В 2021 году будут работать над строительством второй очереди картофелехранилища с такой же мощностью. Кроме того, предприятие планирует увеличить площадь выращивания картофеля.

Интересно! В 2020 году компания "Централ Плейнс Групп Украина" выплатила налоги с доходов физических лиц на сумму 1,5 миллиона гривен.