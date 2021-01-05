На Львовщине пожарные попали в ДТП, когда ехали на вызов: что известно
Во Львовской области в городе Городок автомобиль спасателей ГСЧС попал в ДТП, когда они ехали на вызов. Пожарные столкнулись с легковым авто.
Инцидент произошел вечером 4 января 2021 года. Фото с места аварии обнародовал очевидец Даниил Бурда в Фейсбуке.
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Как сообщили другие свидетели ДТП, спасатели ехали ликвидировать пожар, возникший на улице Ивасюка в Городке.
Спасатели попали в ДТП / Фото Даниила Бурды
В то же время в ГСЧС сообщили, что пламя возникло в металлическом гараже. На место происшествия немедленно отправили бригаду спасателей. Однако сведений о ДТП в пресс-службе не обнародовали.
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Сейчас причины возникновения пожара устанавливают правоохранители. Однако известно, что травмированных в результате инцидента нет.
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