Вскоре злоумышленникам сообщат о подозрении. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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На Львовщине разоблачили группу наркодилеров
- Правоохранители установили, что 3 мужчин, жители Стебника, Трускавца и Дрогобыча в возрасте 33, 39 и 45 лет, организовали схему распространения наркотиков.
- В частности, злоумышленники изготавливали и сбывали амфетамин и каннабис.
- Правоохранители 6 мая провели обыски в жилищах, гаражах и автомобилях мужчин.
- Полицейские нашли вещества, похожие на амфетамин и каннабис, средства для изготовления и фасовки наркотиков, прекурсоры, наркосодержащие таблетки "Субитекс", черновые записи и деньги.
- Все вещи изъяли и направили на экспертизу.
- Обыски проводили с участием бойцов батальона особого назначения.
Смотрите видео, как полиция задержала наркоторговцев:
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Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "незаконное производство, хранение и сбыт наркотиков, психотропов или их аналогов". Злоумышленникам может грозить наказание – от 6 до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.
Полиция разоблачила наркоторговцев / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины