Вскоре злоумышленникам сообщат о подозрении. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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На Львовщине разоблачили группу наркодилеров

Правоохранители установили, что 3 мужчин, жители Стебника, Трускавца и Дрогобыча в возрасте 33, 39 и 45 лет, организовали схему распространения наркотиков.

В частности, злоумышленники изготавливали и сбывали амфетамин и каннабис.

Правоохранители 6 мая провели обыски в жилищах, гаражах и автомобилях мужчин.

Полицейские нашли вещества, похожие на амфетамин и каннабис, средства для изготовления и фасовки наркотиков, прекурсоры, наркосодержащие таблетки "Субитекс", черновые записи и деньги.

Все вещи изъяли и направили на экспертизу.

Обыски проводили с участием бойцов батальона особого назначения.

Смотрите видео, как полиция задержала наркоторговцев:

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "незаконное производство, хранение и сбыт наркотиков, психотропов или их аналогов". Злоумышленникам может грозить наказание – от 6 до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.



Полиция разоблачила наркоторговцев / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины