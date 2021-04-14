На Львовщину 13 апреля привезли вакцину CoronaVac, которую производит китайская фармацевтическая компания Sinovac BioNTech. Область получила более 11 тысяч доз этого препарата.

На Львовщине раньше делали прививку вакциной Covishield. Первую дозу препарата уже получили более 24 тысяч жителей области.

К теме Немного болела голова, – Садовый рассказал о самочувствии своей мамы после вакцинации

Львовщина получила более 11 тысяч доз вакцины CoronaVac

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что после завершения всех необходимых лабораторных исследований Минздрав начал доставку вакцины по областям. Львовщина получила 11,24 тысячи доз вакцины CoronaVac.

Во Львовской области уже прошли обучение 3 бригады, которые начнут вакцинировать жителей этим препаратом. Дальнейшее участие в онлайн-обучении будут принимать мобильные бригады, которые были обучены для работы с AstraZeneca (Covishield),

– добавил чиновник.

Чемерис отметил, что по состоянию на 12 апреля на Львовщине провакцинировали более 24 тысяч человек, из них 1510 за сутки.

CoronaVac – это инактивированная вакцина. Она действует, используя убитые частицы вируса, тренируя таким образом иммунитет человека. Такой тип вакцин активно используют для прививок против многих болезней – дифтерии, гепатита B и полиомиелита. Срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца. Перевозить и хранить препарат можно при температуре +2...8 градусов.

Коротко о вакцине CoronaVac

Партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину еще 25 марта. Минздрав зарегистрировал этот препарат совсем недавно – 10 марта.

Это второй препарат после Covishield, которым будут прививать украинцев.

В январе 2021 года исследования бразильских медиков выявило, что эффективность вакцины компании Sinovac в вопросе защиты от коронавируса составляет всего лишь немногим выше 50%.

Сам Китай признал, что препарат имеет низкую эффективность.

В то же время издание Bloomberg пишет, что Sinovac стопроцентно эффективна для предотвращения тяжелых случаев.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала