На Львовщине прикрыли большую сеть отмывания денег
Во Львовской области прекратили работу одного из крупнейших незаконных конвертцентров Украины с годовым оборотом в более 20 миллиардов гривен. В сеть входило более 70 фиктивных предприятий.
Незаконный центр вел деятельность на территории нескольких областей Украины. Об этом написала генпрокурор Ирина Венедиктова.
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В течение 2020 года путем подделки документов, а также пользуясь так называемыми "скрутками" НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 миллиардов гривен.
Противоправную деятельность конвертцентра документировали с сентября.
На Львовщине прикрыли большую сеть отмывания денег: смотрите фото
В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято 60 миллионов гривен, а также иностранные деньги: 1 миллион долларов США, фунты стерлинги, шекели и другую валюту.
Также правоохранители забрали бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и другое имущество.
В прокуратуре подозревают, что к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов причастны бывшие сотрудники налоговой службы.
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