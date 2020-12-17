Во Львовской области прекратили работу одного из крупнейших незаконных конвертцентров Украины с годовым оборотом в более 20 миллиардов гривен. В сеть входило более 70 фиктивных предприятий.

Незаконный центр вел деятельность на территории нескольких областей Украины. Об этом написала генпрокурор Ирина Венедиктова.

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В течение 2020 года путем подделки документов, а также пользуясь так называемыми "скрутками" НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 миллиардов гривен.

Противоправную деятельность конвертцентра документировали с сентября.

На Львовщине прикрыли большую сеть отмывания денег: смотрите фото

В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято 60 миллионов гривен, а также иностранные деньги: 1 миллион долларов США, фунты стерлинги, шекели и другую валюту.

Также правоохранители забрали бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и другое имущество.

В прокуратуре подозревают, что к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов причастны бывшие сотрудники налоговой службы.