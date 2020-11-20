В Пустомытах на Львовщине, 19 ноября мужчина пытался ограбить местный магазин. Однако смелые продавщицы его задержали.

Злоумышленник пытался украсть бытовую химию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбук сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина хотел ограбить магазин

Одна из продавщиц позвонила в полицию около полудня.

Она рассказала, что неизвестный мужчина пытается ограбить магазин, в котором она работает.

На место вызова сразу приехали правоохранители. В магазине они увидели, что 3 женщины задержали злоумышленника. 48-летний мужчина не смог скрыться до приезда полицейских.

Как установили правоохранители, неоднократно судимый житель одного из сел района пытался украсть бытовую химию.

Это увидели работницы магазина. Пока администратор и продавец задерживали злоумышленника, их сотрудница вызвала полицию.

Во время задержания агрессивный мужчина отбивался и ударил в живот 21-летнюю женщину.

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за грабеж. Санкция статьи предусматривает наказание – от 4 до 6 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Злоумышленника, который находился на испытательном сроке, отправили в исправительное учреждение.