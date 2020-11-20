На Львовщине продавщицы задержали агрессивного грабителя
В Пустомытах на Львовщине, 19 ноября мужчина пытался ограбить местный магазин. Однако смелые продавщицы его задержали.
Злоумышленник пытался украсть бытовую химию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбук сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
Интересно Украли 3,5 миллиона гривен: во Львове задержали воров-гастролеров – видео
Как мужчина хотел ограбить магазин
- Одна из продавщиц позвонила в полицию около полудня.
- Она рассказала, что неизвестный мужчина пытается ограбить магазин, в котором она работает.
- На место вызова сразу приехали правоохранители. В магазине они увидели, что 3 женщины задержали злоумышленника. 48-летний мужчина не смог скрыться до приезда полицейских.
- Как установили правоохранители, неоднократно судимый житель одного из сел района пытался украсть бытовую химию.
- Это увидели работницы магазина. Пока администратор и продавец задерживали злоумышленника, их сотрудница вызвала полицию.
- Во время задержания агрессивный мужчина отбивался и ударил в живот 21-летнюю женщину.
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за грабеж. Санкция статьи предусматривает наказание – от 4 до 6 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Злоумышленника, который находился на испытательном сроке, отправили в исправительное учреждение.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter