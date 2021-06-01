На Львовщине до конца недели температура будет повышаться постепенно. Теплее всего будет в пятницу и субботу, 4 и 5 июня.

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Прогноз погоды на Львовщине на 2 – 5 июня

В среду, 2 июня, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. В области будет облачно с прояснениями. В течение дня осадков не ожидают. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер – северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла, местами на поверхности почвы будут заморозки 0 – 2 градуса. Днем температура составит 15 – 17 градусов тепла.



Прогноз погоды на 2 июня / Данные Укргидрометцентра

В четверг, 3 июня, на Львовщине прогнозируют переменную облачность. В течение суток существенных осадков не будет.

Ветер – северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 6 – 8 градусов тепла, а днем – 17 – 19 градусов тепла.



Прогноз погоды на 3 июня / Данные Укргидрометцентра

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На Львовщине в пятницу, 4 июня, также будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют.

Ветер северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла, а днем – от 19 до 21 градуса тепла.



Прогноз погоды на 4 июня / Данные Укргидрометцентра

В субботу, 5 июня, на Львовщине ожидают переменную облачность. Ночью осадков не будет, однако днем местами будет идти кратковременный дождь, вероятно, с грозой.

Ветер – северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 8 – 10 градусов тепла, а днем – 19 – 21 градус тепла.



Прогноз погоды на 5 июня / Данные Укргидрометцентра