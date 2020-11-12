На Львовщине произошел масштабный пожар: огонь тушили 32 чрезвычайника – фото
В Бориславе, что на Львовщине, 11 ноября произошел крупный пожар – загорелся двухэтажный дом. К ликвидации огня присоединились 32 пожарных.
Пожар возник около 3 часов ночи на улице Петлюры. Сейчас причины возгорания устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как спасатели тушили пожар
- Неравнодушные местные жители позвонили чрезвычайникам около 3:17. Они рассказали, что на улице Петлюры загорелся дом размером 40 на 70 метров.
- На место вызова сразу выехали спасатели. Там они увидели, что огонь уже охватил крышу и распространился на большую площадь дома.
- Спасатели не могли самостоятельно справиться с таким пожаром. Поэтому на помощь чрезвычайников выехали пожарные из Дрогобыча, Трускавца, Стебника и Сходницы.
- Не теряя времени, чрезвычайники в средствах защиты органов дыхания начали тушить огонь.
- Около 4:39 спасатели локализовали пожар, а уже через 24 минуты они полностью потушили пламя.
- К ликвидации пожара присоединились 32 спасателя и 8 единиц спецтехники.
Пожар возник около 3 часов ночи / Фото ГСЧС Львовщины
Что пострадало в результате пожара
В огне сгорела крыша дома площадью 2800 квадратных метра. Также пламя уничтожило окна, стены и двери дома. Однако в результате пожара никто из людей не пострадал.
Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.
Загорелся двухэтажный дом / Фото ГСЧС Львовщины
Пожар тушили 32 чрезвычайника / Фото ГСЧС Львовщины
Огонь потушили около 5 часов утра / Фото ГСЧС Львовщины
Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины
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