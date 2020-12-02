В Жидачеве на Львовщине, 1 декабря случился пожар в заброшенном деревянном здании. 33-летний мужчина, проживавший там в самодельном шатре, погиб.

Пожар произошел в доме на улице Заводской около 19:55. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства возгорания дома. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как произошел пожар

Сообщение о пожаре в деревянном доме на улице Заводской поступило спасателям около 19:55.

Не теряя времени, спасатели отправились на место вызова. Там они увидели, что огонь уже полностью распространился по деревянным конструкциям дома.

ТСЧС локализовали пожар в 20:12, а полностью побороть пламя удалось в 20:20.

Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины – 33-летнего жителя Закарпатья.

В результате пожара огонь полностью уничтожил заброшенное деревянное здание.

К ликвидации пожара привлекли 3 работников ГСЧС и 1 единицу спецтехники.

Полиция проводит расследование

По предварительной версии полиции, дом загорелся в результате неосторожного обращения с огнем. Человек, который жил там в самодельном шатре, разжег огонь, чтобы обогреть свое "жилище", и дом загорелся.

Следователи открыли уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Правоохранители продолжают расследование.

Пожар произошел около 19: 55 / Фото ГСЧС Львовщины