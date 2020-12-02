На Львовщине случился смертельный пожар: мужчина сгорел заживо – фото
В Жидачеве на Львовщине, 1 декабря случился пожар в заброшенном деревянном здании. 33-летний мужчина, проживавший там в самодельном шатре, погиб.
Пожар произошел в доме на улице Заводской около 19:55. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства возгорания дома. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как произошел пожар
- Сообщение о пожаре в деревянном доме на улице Заводской поступило спасателям около 19:55.
- Не теряя времени, спасатели отправились на место вызова. Там они увидели, что огонь уже полностью распространился по деревянным конструкциям дома.
- ТСЧС локализовали пожар в 20:12, а полностью побороть пламя удалось в 20:20.
- Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины – 33-летнего жителя Закарпатья.
- В результате пожара огонь полностью уничтожил заброшенное деревянное здание.
- К ликвидации пожара привлекли 3 работников ГСЧС и 1 единицу спецтехники.
Полиция проводит расследование
По предварительной версии полиции, дом загорелся в результате неосторожного обращения с огнем. Человек, который жил там в самодельном шатре, разжег огонь, чтобы обогреть свое "жилище", и дом загорелся.
Следователи открыли уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Правоохранители продолжают расследование.
Пожар произошел около 19: 55 / Фото ГСЧС Львовщины
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