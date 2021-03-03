Во Львовской области 2 марта случился сокрушительный пожар в жилом 2-этажном доме. Огонь едва не уничтожил все здание. Однако спасателям ГСЧС удалось его спасти.

Пожар возник около 11:25 на 2 этаже 2-этажного дома. Сейчас правоохранители выясняют причину возникновения возгорания.

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Как случился пожар

Около 11:25 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в селе Старое Село.

Пламя вспыхнуло на 2 этаже 2-этажного кирпичного жилого дома.

Спасатели немедленно выехали на место вызова.

Прибыв в дом, пожарные сразу приступили к ликвидации возгорания.

Пожар локализовали в 12:32, а полностью потушить огонь удалось в 12:38.

К ликвидации пожара привлекли 3 спасателей и 1 единицу спецтехники.

Пожар возник около 11:25 / Фото ГСЧС Львовщины

Что пострадало в результате пожара

В результате пожара огонь уничтожил вещи хозяев на площади 10 квадратных метров, 2 окна и двери. Также пламя повредило 3 межкомнатных двери и перекрытия на площади 20 квадратных метров. Однако пожарным удалось спасти дом от полного уничтожения.

К счастью, в результате пожара никто из людей не пострадал. Обстоятельства и причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

Правоохранители устанавливают причину возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины