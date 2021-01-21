В селе Ставки, что на Львовщине, 21 января случился пожар в Народном доме. Огонь уничтожил большую площадь стен, крыши и перекрытия. Пожар тушили 11 пожарных.

Пожар возник около 6:25. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Около 6:25 сотрудникам ГСЧС поступило сообщение о пожаре в селе Ставки – загорелся деревянный дом, в котором был размещен Народный дом.

На место вызова немедленно выехали спасатели. Там они увидели, что огонь уже полностью охватил крышу дома.

Не теряя ни минуты, спасатели начали тушить огонь.

В 7:29 пожар локализовали, а уже в 8:14 спасателям удалось полностью преодолеть пламя.

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины

Что пострадало в результате пожара

Огонь уничтожил крышу и перекрытия на площади 50 квадратных метров, стены на площади 40 квадратных метров и вещи. Однако пожарным удалось спасти здание, которое было расположено рядом. В ГСЧС сообщили, что, к счастью, в результате пожара никто из людей не пострадал.

К ликвидации возгорания привлекли 2 единицы спецтехники и 11 спасателей. Сейчас причины возникновения пожара в Народном доме устанавливают правоохранители.