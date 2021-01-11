В Бусском районе Львовщины 10 января случился пожар в деревянном доме. Его 47-летний владелец не смог спастись от огня – тело мужчины нашли в одной из комнат.

Пожар произошел около 8:42 в селе Боложинов Бусского района. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания в доме. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины. Интересно Во Львове за сутки сгорели 2 иномарки: фото пожарища Как случился пожар Около 8:42 работникам МЧС поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме.

Спасатели, не теряя ни минуты, выехали на место вызова.

На момент прибытия пожарных из дома выбивался густой дым.

Работники МЧС сразу приступили к ликвидации и разведке пожара.

Локализовать огонь удалось в 9:39, а в 09:59 пожар полностью преодолели.

К ликвидации возгорания привлекли 2 единицы спецтехники и 8 спасателей. Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины В результате пожара погиб мужчина Работники МЧС нашли в одной из комнат тело 47-летнего мужчины. Погибшим оказался владелец дома. Огонь уничтожил жилую комнату и вещи хозяина, повредил стены и перекрытие дома. Пожарным удалось спасти 2 здания, которые расположены рядом. Сейчас причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.