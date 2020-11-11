На Львовщине случился сокрушительный пожар: жилой дом сгорел дотла – фото
На Львовщине в Жовковском районе 11 ноября случился сокрушительный пожар. Огонь нанес немалый ущерб – уничтожил дом, дрова и сено, которые лежали рядом с пожаром.
Пожар возник в селе Боянец около 3 часов ночи. Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как случился пожар
- Пожарным позвонили местные жители. Они рассказали, что в их селе загорелся деревянный жилой дом.
- Работники МЧС, не теряя ни минуты, приехали на место вызова. Там они увидели, что огонь уже полностью охватил дом.
- Спасатели сразу начали тушить пожар.
- Пожарные локализовали огонь в 4:38, а уже через 21 минуту пожар полностью потушили.
Пожар возник около 3 часов ночи / Фото ГСЧС Львовщины
Кто пострадал в результате пожара
Огонь уничтожил весь жилой дом, 3 тонны сена, 2 кубических метра дров и повредил деревянное хозяйственное здание. Однако в ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто из людей не пострадал. Также работникам МЧС удалось спасти от возгорания соседний дом.
К ликвидации пожара привлекли 11 спасателей и 5 единиц спецтехники.
Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания в доме.
Огонь полностью уничтожил жилой дом / Фото ГСЧС Львовщины
Причины возгорания расследуют правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины
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