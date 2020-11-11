На Львовщине в Жовковском районе 11 ноября случился сокрушительный пожар. Огонь нанес немалый ущерб – уничтожил дом, дрова и сено, которые лежали рядом с пожаром.

Пожар возник в селе Боянец около 3 часов ночи. Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Пожарным позвонили местные жители. Они рассказали, что в их селе загорелся деревянный жилой дом.

Работники МЧС, не теряя ни минуты, приехали на место вызова. Там они увидели, что огонь уже полностью охватил дом.

Спасатели сразу начали тушить пожар.

Пожарные локализовали огонь в 4:38, а уже через 21 минуту пожар полностью потушили.



Пожар возник около 3 часов ночи / Фото ГСЧС Львовщины

Кто пострадал в результате пожара

Огонь уничтожил весь жилой дом, 3 тонны сена, 2 кубических метра дров и повредил деревянное хозяйственное здание. Однако в ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто из людей не пострадал. Также работникам МЧС удалось спасти от возгорания соседний дом.

К ликвидации пожара привлекли 11 спасателей и 5 единиц спецтехники.

Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания в доме.



Огонь полностью уничтожил жилой дом / Фото ГСЧС Львовщины



Причины возгорания расследуют правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины