Выехал на встречку и влетел в грузовик: на Львовщине в аварии погибли отец с сыном

ДТП случилось еще 28 мая примерно в 10:30 на трассе Киев – Чоп возле села Зубра, что на Львовщине. В результате аварии погибли отец с сыном.

Как сообщили правоохранители, автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes.

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Детали аварии

За рулем Skoda Felicia был 54-летний мужчина родом из Днепра. Он вместе с сыном следовал по трассе Киев – Чоп. Однако по неизвестным причинам мужчина не справился с управлением и выехал на встречку. После этого авто влетело в грузовик, которым управлял 35-летний житель Броваров.

Больше всего в аварии пострадал водитель легковушки. Он и его сын-пассажир от полученных травм умерли на месте происшествия. О состоянии водителя грузовика пока ничего неизвестно.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения. В то же время проводится досудебное расследование.



Авария на трассе Киев – Чоп / Фото Нацполиции



В результате ДТП погибли отец и сын / Фото Нацполиции