На Львовщине 29 декабря произошло ДТП – столкнулись Mitsubishi и BMW. В результате аварии машины превратились в металлолом, а 3 человек травмировались.

ДТП произошло около 14:40 на трассе Львов – Шегини в одном из сел Мостиского района. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

В одном из сел Мостиского района на трассе Львов – Шегини столкнулись BMW и Mitsubishi.

За рулем BMW находился 41-летний житель Бугского района, а за рулем Mitsubishi – 51-летний житель города Судовая Вишня.

В результате аварии машины разбило вдребезги.

Также травмировались 3 человека – оба водителя и пассажир Mitsubishi возрасте 46 лет.



ДТП произошло около 14:40 / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.



В результате аварии пострадали 3 человек / Фото полиции Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины