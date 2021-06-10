Выехал на встречную: водитель мопеда погиб в ДТП с грузовиком на Львовщине

10 июня 2021 , 16:40
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Источник:

Полиция Львовщины

В Червоноградском районе Львовщины мопед столкнулся с грузовиком. Водитель мототранспорта погиб на месте еще до приезда скорой. По данным следователей, мужчина на мопеде выехал на встречную полосу.

Они столкнулись примерно в 18 часов 9 июня. Это случилось на улице Мира в селе Перекалки.

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Что известно об этой трагедии

  • Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
  • Погиб житель поселка городского типа Добротвор.
  • Ему было примерно 54 года (родился в 1967 году).
  • Мужчина управлял мопедом Mustang и въехал в автомобиль Mercedes.
  • За рулем автомобиля был 48-летний житель Волынской области.
  • Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения.
Обратите внимание! Недалеко от Львова 7 июня 17-летний мотоциклист сбил своего сверстника. Затем он въехал в другой мотоцикл. Вследствие этого ДТП травмировались 2 человека. Теперь юноше грозит тюрьма. 
Автор: Олександр Марчак