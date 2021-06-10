Выехал на встречную: водитель мопеда погиб в ДТП с грузовиком на Львовщине

В Червоноградском районе Львовщины мопед столкнулся с грузовиком. Водитель мототранспорта погиб на месте еще до приезда скорой. По данным следователей, мужчина на мопеде выехал на встречную полосу.
Они столкнулись примерно в 18 часов 9 июня. Это случилось на улице Мира в селе Перекалки.
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Что известно об этой трагедии
- Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
- Погиб житель поселка городского типа Добротвор.
- Ему было примерно 54 года (родился в 1967 году).
- Мужчина управлял мопедом Mustang и въехал в автомобиль Mercedes.
- За рулем автомобиля был 48-летний житель Волынской области.
- Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения.