На Львовщине произошло жуткое ДТП: один человек погиб, а трое – травмировались – фото
На Львовщине на трассе Львов – Шегини 13 декабря произошло смертельное ДТП. 19-летний водитель автомобиля Fiat Ducato сбил пешехода, а потом врезался в грузовик.
ДТП произошло около 2:00 между селами Шегини и Волица Мостиского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошла авария
- Около двух часов ночи на трассе Львов – Шегини 19-летний житель Самбора на автомобиле Fiat Ducato сбил пешехода.
- 37-летний волынянин получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте ДТП.
- После наезда на мужчину Fiat Ducato влетел в грузовик Renault, который припарковали на обочине.
- В результате аварии водитель и 2 пассажира Fiat Ducato в возрасте 32 и 33 года травмировались.
- Медики отвезли всех пострадавших в Мостисскую районную больницу.
19-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
В результате аварии травмировались водитель и 2 пассажира Fiat Ducato / Фото полиции Львовщины
Медики отвезли пострадавших в больницу / Фото полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины
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