На Львовщине на трассе Львов – Шегини 13 декабря произошло смертельное ДТП. 19-летний водитель автомобиля Fiat Ducato сбил пешехода, а потом врезался в грузовик.

ДТП произошло около 2:00 между селами Шегини и Волица Мостиского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Интересно На Львовщине BMW вспыхнула после столкновения с автобусом: жуткое видео

Как произошла авария

Около двух часов ночи на трассе Львов – Шегини 19-летний житель Самбора на автомобиле Fiat Ducato сбил пешехода.

37-летний волынянин получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте ДТП.

После наезда на мужчину Fiat Ducato влетел в грузовик Renault, который припарковали на обочине.

В результате аварии водитель и 2 пассажира Fiat Ducato в возрасте 32 и 33 года травмировались.

Медики отвезли всех пострадавших в Мостисскую районную больницу.



19-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.



В результате аварии травмировались водитель и 2 пассажира Fiat Ducato / Фото полиции Львовщины



Медики отвезли пострадавших в больницу / Фото полиции Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины