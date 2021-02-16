На Львовщине произошло крупное ДТП на заснеженной дороге столкнулись 2 машины Opel – фото
На Львовщине 15 февраля произошло крупное ДТП – на заснеженной дороге столкнулись 2 автомобиля Opel. Один из водителей травмировался и его госпитализировали.
Источник:полиция Львовщины
Авария произошла около 20:00 на дороге между селами Забужье и Опольское в Красноградском районе. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Как произошла авария
- Около 20:00 на дороге между селами Забужье и Опольское водитель автомобиля Opel Meriva, 61-летний местный житель, не справился с управлением.
- Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Opel Corsa, которой управлял его ровесник, житель Нововолынска.
- В результате аварии водитель Opel Corsa травмировался.
- Медики отвезли его в больницу.
Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Следователи пытаются выяснить все причины и обстоятельства аварии.
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