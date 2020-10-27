На Львовщине вблизи села Большая Калинка 26 октября произошла сокрушительная авария. Машины Skoda Octavia и Opel Vivaro столкнулись лоб в лоб – их разбило вдребезги.

ДТП произошло на трассе Львов – Самбор – Ужгород в Городокском районе около 17:40. В аварии пострадали пятеро людей. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГСЧС Львовской области.

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Как произошло ДТП

51-летний водитель микроавтобуса Opel Vivaro выехал на встречную полосу.

Там житель Турковского района не смог избежать столкновения с автомобилем Skoda Octavia.

За рулем легковушки был 26-летний львовянин.

На место происшествия выехали спасатели. Они высвободили пострадавших из разбитых автомобилей.

Также МЧС отключили аккумуляторные батареи.

Кто пострадал в ДТП

В результате аварии пострадали 5 человек: оба водителя, 44-летняя пассажирка Skoda и 2 пассажиров микроавтобуса, одному из которых 16 лет.

Их всех отвезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.



В результате ДТП пострадали 5 человек / Фото ГСЧС Львовской области