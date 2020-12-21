На Львовщине произошло сокрушительное ДТП на встречной полосе: фото аварии
На Львовщине 20 декабря произошло сокрушительное ДТП – на встречной полосе столкнулись микроавтобусы Volkswagen и Citroen. В результате аварии пострадали 2 человека.
ДТП произошло около 16:50 недалеко от поселка Новые Стрелища Жидачевского района. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошла авария
- Около 16:50 возле поселка Новые Стрелища водитель автомобиля Citroen, 22-летний житель района, не справился с управлением.
- Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, за рулем которого находился 40-летний львовянин.
- В результате ДТП пострадали 2 пассажира Citroen – местные жители в возрасте 24 и 18 лет.
- Медики отвезли пострадавших в больницу.
Авария произошла около 16:50 возле поселка Новые Стрелища / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – ограничение свободы сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства и причины ДТП.
На встречной полосе столкнулись Volkswagen и Citroen / Фото полиции Львовщины
В результате ДТП пострадали 2 человека / Фото полиции Львовщины
Сейчас правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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