На Львовщине 20 декабря произошло сокрушительное ДТП – на встречной полосе столкнулись микроавтобусы Volkswagen и Citroen. В результате аварии пострадали 2 человека.

ДТП произошло около 16:50 недалеко от поселка Новые Стрелища Жидачевского района. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

Около 16:50 возле поселка Новые Стрелища водитель автомобиля Citroen, 22-летний житель района, не справился с управлением.

Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, за рулем которого находился 40-летний львовянин.

В результате ДТП пострадали 2 пассажира Citroen – местные жители в возрасте 24 и 18 лет.

Медики отвезли пострадавших в больницу.



Авария произошла около 16:50 возле поселка Новые Стрелища / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – ограничение свободы сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства и причины ДТП.



На встречной полосе столкнулись Volkswagen и Citroen / Фото полиции Львовщины



В результате ДТП пострадали 2 человека / Фото полиции Львовщины



Сейчас правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины