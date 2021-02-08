На Львовщине 7 февраля произошла крупное ДТП – столкнулись Fiat Doblo и Skoda Octavia. В результате аварии автомобиль разбило вдребезги, а 2 человека пострадали.

Авария произошла около 15: 30 между городами Городок и Самбор. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

К теме В центре Львове пьяный иностранец разбил 4 машины и пытался убежать от полиции: фото

Как произошла авария

Водитель автомобиля Skoda Octavia, 21-летний житель Городка, не справился с управлением на трассе Львов – Самбор.

Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Fiat Doblo, за рулем которого находился 25-летний житель района.

В результате аварии травмировались 2 человека – водитель Skoda и 27-летняя пассажирка Fiat.

Сейчас их диагнозы уточняют медики.



ДТП произошло около 15: 30 / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав сроком до 3 лет.

Сейчас полицейские проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.



В аварии пострадали 2 человека / Фото полиции Львовщины Виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины