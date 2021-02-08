На Львовщине произошло крупное ДТП на заснеженной трассе: фото аварии
На Львовщине 7 февраля произошла крупное ДТП – столкнулись Fiat Doblo и Skoda Octavia. В результате аварии автомобиль разбило вдребезги, а 2 человека пострадали.
Источник:полиция Львовщины
Авария произошла около 15: 30 между городами Городок и Самбор. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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Как произошла авария
- Водитель автомобиля Skoda Octavia, 21-летний житель Городка, не справился с управлением на трассе Львов – Самбор.
- Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Fiat Doblo, за рулем которого находился 25-летний житель района.
- В результате аварии травмировались 2 человека – водитель Skoda и 27-летняя пассажирка Fiat.
- Сейчас их диагнозы уточняют медики.
ДТП произошло около 15: 30 / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав сроком до 3 лет.
Сейчас полицейские проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
В аварии пострадали 2 человека / Фото полиции Львовщины Виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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