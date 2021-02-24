На Львовщине произошло тройное ДТП: есть пострадавшие – фото
На Львовщине 23 февраля произошло ДТП с участием 3 автомобилей – Volkswagen, Honda и Skoda. В результате аварии пострадали 3 человека.
Источник:Полиция Львовщины
Авария произошла около 19:00 на трассе Львов – Шегини возле села Конопниця. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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Как произошло ДТП
- Около 19:00 на трассе Львов – Шегини водитель автомобиля Volkswagen, 57-летний житель города Мостиска, столкнулся с автомобилем Honda, которым управляла 33-летняя жительница Львовщины.
- После столкновения Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Skoda, которой управлял 20-летний житель города Пустомыты.
- В результате ДТП травмировались 3 человека – водитель Skoda, его 32-летний пассажир и пассажирка Volkswagen в возрасте 54 года.
ДТП произошло около 19:00 / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Правоохранители открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители пытаются выяснить все причины и обстоятельства аварии.
В аварии пострадали 3 человека / Фото полиции Львовщины
Виновному в ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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