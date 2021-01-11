На Львовщине произошло землетрясение: есть негативные последствия
Во Львовской области произошло землетрясение. Оно не привело ни к каким негативным последствиям.
Колебания произошли 10 января в 13:13. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.
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Детали землетрясения на Львовщине
Подземный толчок зафиксировали в районе села Луки Самборского района. Его магнитуда была около 1,9 балла. Негативных последствий не зафиксировали.
10 января в 13:13 в районе села Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий,
– отметили чрезвычайники.
Не ощущалось человеком
В пресс-центре заверили, что землетрясение такой мощности человеком на поверхности не ощущалось. Чрезвычайники обозначили колебания земли как "классифицированное событие по которому проводятся мероприятия".
Землетрясение в Закарпатье
Напомним, что в Закарпатской области 3 января произошло землетрясение. Однако оно прошло без негативных последствий. Измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали подземный толчок магнитудой около 1,8 балла в районе села Барбово Мукачевского района.
Последние мощные землетрясения в мире: коротко
- На Тайване 9 января произошло сильное землетрясение. Его эпицентр находился недалеко от побережья округа Илан, на глубине 72,2 километра.
- На юге Финляндии в городе Коувола в ночь на 3 января случилось сразу 10 землетрясений.
- Хорватию с 28 до 31 декабря всколыхнули несколько мощных землетрясений.
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