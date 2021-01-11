Во Львовской области произошло землетрясение. Оно не привело ни к каким негативным последствиям.

Колебания произошли 10 января в 13:13. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

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Детали землетрясения на Львовщине

Подземный толчок зафиксировали в районе села Луки Самборского района. Его магнитуда была около 1,9 балла. Негативных последствий не зафиксировали.

10 января в 13:13 в районе села Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий,

– отметили чрезвычайники.

Не ощущалось человеком

В пресс-центре заверили, что землетрясение такой мощности человеком на поверхности не ощущалось. Чрезвычайники обозначили колебания земли как "классифицированное событие по которому проводятся мероприятия".

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Землетрясение в Закарпатье

Напомним, что в Закарпатской области 3 января произошло землетрясение. Однако оно прошло без негативных последствий. Измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали подземный толчок магнитудой около 1,8 балла в районе села Барбово Мукачевского района.

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