В селе Исаии, что на Львовщине, 29 марта произошел уничтожающий пожар в деревянном доме. На месте пожарища спасатели нашли тело 33-летнего мужчины.

Пожар произошел около 22:05. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания в доме.

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Пожар тушили около часа

Около 22:05 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в селе Исаии Самборского района.

На место вызова немедленно выехали спасатели из Турки.

На момент прибытия пожарных огонь уже полностью охватил дом.

Пламя очень быстро распространилось по деревянным конструкциям.

Чрезвычайники локализовали пожар в 22:36, а в 23:29 – его полностью ликвидировали.



Пожар возник около 22:05 / Фото ГСЧС Львовщины

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На месте пожарища нашло тело мужчины

В результате пожара огонь полностью уничтожил дом. Однако чрезвычайникам удалось спасти от возгорания 2 здания, которые были расположены рядом.

На месте пожарища пожарные нашли тело мужчины. Погибшим оказался 33-летний сын хозяйки дома.

К ликвидации пожара привлекли 4 спасателей и 1 единицу спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.



Причины возникновения пожара устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины