На Львовщине произошел жуткий пожар: 33-летний мужчина сгорел заживо – фото
В селе Исаии, что на Львовщине, 29 марта произошел уничтожающий пожар в деревянном доме. На месте пожарища спасатели нашли тело 33-летнего мужчины.
Источник:ГСЧС Львовщины
Пожар произошел около 22:05. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания в доме.
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Пожар тушили около часа
- Около 22:05 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в селе Исаии Самборского района.
- На место вызова немедленно выехали спасатели из Турки.
- На момент прибытия пожарных огонь уже полностью охватил дом.
- Пламя очень быстро распространилось по деревянным конструкциям.
- Чрезвычайники локализовали пожар в 22:36, а в 23:29 – его полностью ликвидировали.
Пожар возник около 22:05 / Фото ГСЧС Львовщины
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На месте пожарища нашло тело мужчины
В результате пожара огонь полностью уничтожил дом. Однако чрезвычайникам удалось спасти от возгорания 2 здания, которые были расположены рядом.
На месте пожарища пожарные нашли тело мужчины. Погибшим оказался 33-летний сын хозяйки дома.
К ликвидации пожара привлекли 4 спасателей и 1 единицу спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.
Причины возникновения пожара устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины
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