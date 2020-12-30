На нескольких дорогах Львовщины установили камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Они начали работать 30 декабря. По состоянию на 10:00 камеры зафиксировали более 800 нарушителей.

На трассе Киев – Чоп разместили 3 камеры. За несколько часов работы они зафиксировали 827 случаев нарушений ПДД. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба МВД Украины.

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Где и сколько нарушений ПДД зафиксировали камеры

МВД опубликовало первые результаты работы камер автоматической фиксации нарушений ПДД, которые установили во Львовской области. По состоянию на 10:00 на трассе Киев – Чоп камеры зафиксировали более 800 нарушителей:

вблизи города Буск (на 490 километре + 400 километров автодороги) – 380 нарушений;

вблизи села Солонка (на 555 километре + 662 километра) – 227 нарушений;

вблизи села Солонка (на 555 километре + 730 километров) – 220 нарушений.

В МВД сообщили, что, как показала практика работы камер фиксации нарушений ПДД в Киеве и Киевской области, после установки этих устройств снизилось количество нарушений скоростного режима.

В министерстве уверены, что уже за несколько месяцев работы, камеры, которые установили на Львовщине, снизят количество случаев превышения скорости и ДТП.



Возле Солонки установили 2 камеры фиксации нарушений ПДД / Фото Алексея Билошицкого



Также установили камеру фиксации нарушений ПДД возле села Буск / Фото Алексея Билошицкого