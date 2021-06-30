По данным следствия, злоумышленники сбывали метадон, карфентанил, орфентанил, фентанил, героин и кокаин как на территории Украины, так и за рубежом. Речь идет о Беларуси, Молдове и России.

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Что изъяли правоохранители

Правоохранители провели 64 санкционированные обыски по месту жительства, в транспортных средствах, в помещении, оборудованном под нарколабораторию, а также в местах хранения готовой продукции.

Во время этого они изъяли 46,2 килограмма наркотиков, готовых к сбыту. Кроме этого, правоохранители обнаружили значительное количество наличных.

Рыночная стоимость изъятых наркотиков составляет ориентировочно 47,9 миллиона гривен.



На Львовщине разоблачили наркобизнес / Фото Офиса генпрокурора

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Злоумышленникам уже сообщили о подозрении. Сейчас решают вопрос об избрании всем задержанным мер пресечения.

Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают других лиц, причастных к совершению уголовного преступления.