5 миллионов гривен ежемесячного оборота: на Львовщине разоблачили масштабный наркобизнес
Источник:Офис генпрокурора
На Львовщине правоохранители задержали организатора и 15 участников преступной группировки. Они занимались незаконным производством, хранением и сбытом наркотиков, а ежемесячный оборот от их деятельности составил более 5 миллионов гривен.
По данным следствия, злоумышленники сбывали метадон, карфентанил, орфентанил, фентанил, героин и кокаин как на территории Украины, так и за рубежом. Речь идет о Беларуси, Молдове и России.
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Что изъяли правоохранители
Правоохранители провели 64 санкционированные обыски по месту жительства, в транспортных средствах, в помещении, оборудованном под нарколабораторию, а также в местах хранения готовой продукции.
Во время этого они изъяли 46,2 килограмма наркотиков, готовых к сбыту. Кроме этого, правоохранители обнаружили значительное количество наличных.
Рыночная стоимость изъятых наркотиков составляет ориентировочно 47,9 миллиона гривен.
На Львовщине разоблачили наркобизнес / Фото Офиса генпрокурора
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Злоумышленникам уже сообщили о подозрении. Сейчас решают вопрос об избрании всем задержанным мер пресечения.
Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают других лиц, причастных к совершению уголовного преступления.