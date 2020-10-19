На Львовщине 17 октября полицейские разоблачили схему подделки подакцизных товаров – алкоголя и сигарет. Злоумышленники продавали фальшивки в магазинах и на складах Львовской области.

Подделки нашли в Яворовском и Мостиском районах Львовской области. Об этом в фейсбуке сообщила пресслужба полиции Львовщины.

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Что нашли правоохранители

По данным следствия злоумышленники продавали фальсификат в магазинах и на складах. Также подделки переправляли за границу.

Во время обысков в магазинах, оптовых и помещениях злоумышленников полицейские нашли промышленные партии поддельных алкоголя и сигарет:

7 тысяч бутылок водки, виски и вина;

400 литров спирта;

почти 176 тысяч пачек сигарет разных брендов.

На всей продукции были поддельные акцизные марки. Полицейские изъяли все вещественные доказательства и направили их на экспертизу.



Следователи нашли 7 тысяч бутылок поддельной водки / Фото полиции Львовщины

Что угрожает злоумышленникам

Следователи сейчас проводят досудебное расследование за изготовление и хранение поддельных акцизных марок. За такое преступление злоумышленникам грозит до 7 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители пытаются найти всех людей, которые были причастны к подделке подакцизных товаров. Также устанавливают источники поставки и сети сбыта фальсификата.



Злоумышленники подделывали алкоголь известных марок / Фото полиции Львовщины



Правоохранители изъяли почти 176 тысяч пачек поддельных сигарет / Фото полиции Львовщины



За такое преступление мужчинам грозит до 7 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины