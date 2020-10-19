Поддельный алкоголь и сигареты: на Львовщине разоблачили схему фальсификации акцизов – фото
На Львовщине 17 октября полицейские разоблачили схему подделки подакцизных товаров – алкоголя и сигарет. Злоумышленники продавали фальшивки в магазинах и на складах Львовской области.
Подделки нашли в Яворовском и Мостиском районах Львовской области. Об этом в фейсбуке сообщила пресслужба полиции Львовщины.
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Что нашли правоохранители
По данным следствия злоумышленники продавали фальсификат в магазинах и на складах. Также подделки переправляли за границу.
Во время обысков в магазинах, оптовых и помещениях злоумышленников полицейские нашли промышленные партии поддельных алкоголя и сигарет:
- 7 тысяч бутылок водки, виски и вина;
- 400 литров спирта;
- почти 176 тысяч пачек сигарет разных брендов.
На всей продукции были поддельные акцизные марки. Полицейские изъяли все вещественные доказательства и направили их на экспертизу.
Следователи нашли 7 тысяч бутылок поддельной водки / Фото полиции Львовщины
Что угрожает злоумышленникам
Следователи сейчас проводят досудебное расследование за изготовление и хранение поддельных акцизных марок. За такое преступление злоумышленникам грозит до 7 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители пытаются найти всех людей, которые были причастны к подделке подакцизных товаров. Также устанавливают источники поставки и сети сбыта фальсификата.
Злоумышленники подделывали алкоголь известных марок / Фото полиции Львовщины
Правоохранители изъяли почти 176 тысяч пачек поддельных сигарет / Фото полиции Львовщины
За такое преступление мужчинам грозит до 7 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины