В Яворовском национальном природном парке разводят потомков редких лошадей-тарпанов. Это единственное место на Западной Украине, где можно увидеть этих животных.

Когда-то они жили на территории Европы. Последний украинский тарпан умер в 1918 году близ Миргорода.

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Директор Яворовского национального природного парка Михаил Беляк вспомнил, что эти дикие лошади были полностью истреблены в начале XX века. Ведь они – очень большие вредители полей.

Поэтому несколько лет назад во Львовской области решили разводить этот вид. Сейчас здесь живет 6 взрослых лошадей – потомков диких тарпанов. Недавно родился жеребенок. Но имя ему еще не подобрали.

Наша кобылка называется Таврия. Маленького также будем называть на букву Т, потому что мама – Таврия, папа – Тролль. И, конечно, мы ему имя выберем на эту букву,

– отметила руководитель центра разведения потомков тарпанов Мария Антоненко.

От домашних лошадей их отличает окрас, небольшой рост и густая шерсть с черной полоской вдоль хребта.



Редкие дикие кони – тарпаны / Фото с фейсбука Яворовского национального природного парка

Раньше эти лошади были дикими и жили в степях. Но теперь здешние тарпаны людей не боятся, хотя характер иногда показывают.

Мария Антоненко рассказала, что на них можно покататься, их можно погладить и немного понаблюдать.

Для лошадей создали максимально естественные условия

Для тарпанов создали максимально природные условия:

большие территории для выпаса;

лес;

водопой из источника.

Однако полакомиться чем-то вкусным из рук эти животные никогда не отказываются. Младший научный сотрудник парка Андрей Якимец отметил, тарпаны любят есть морковь и зерно.



Тарпанам создали условия, приближенные к природным / Фото из Фейсбука Яворовского национального парка

Кроме лошадей, в "Оселі Розточчя" можно увидеть диких кабанов. А если повезет – то и других лесных обитателей. Для туристов также предлагают немало активностей. К тому же в парке еще и живописная природа.

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