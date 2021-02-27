На Львовщине разводят потомков редких диких лошадей тарпанов: их уничтожили в XX веке
В Яворовском национальном природном парке разводят потомков редких лошадей-тарпанов. Это единственное место на Западной Украине, где можно увидеть этих животных.
Источник:24 канал
Когда-то они жили на территории Европы. Последний украинский тарпан умер в 1918 году близ Миргорода.
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Директор Яворовского национального природного парка Михаил Беляк вспомнил, что эти дикие лошади были полностью истреблены в начале XX века. Ведь они – очень большие вредители полей.
Поэтому несколько лет назад во Львовской области решили разводить этот вид. Сейчас здесь живет 6 взрослых лошадей – потомков диких тарпанов. Недавно родился жеребенок. Но имя ему еще не подобрали.
Наша кобылка называется Таврия. Маленького также будем называть на букву Т, потому что мама – Таврия, папа – Тролль. И, конечно, мы ему имя выберем на эту букву,
– отметила руководитель центра разведения потомков тарпанов Мария Антоненко.
От домашних лошадей их отличает окрас, небольшой рост и густая шерсть с черной полоской вдоль хребта.
Редкие дикие кони – тарпаны / Фото с фейсбука Яворовского национального природного парка
Раньше эти лошади были дикими и жили в степях. Но теперь здешние тарпаны людей не боятся, хотя характер иногда показывают.
Мария Антоненко рассказала, что на них можно покататься, их можно погладить и немного понаблюдать.
Для лошадей создали максимально естественные условия
Для тарпанов создали максимально природные условия:
- большие территории для выпаса;
- лес;
- водопой из источника.
Однако полакомиться чем-то вкусным из рук эти животные никогда не отказываются. Младший научный сотрудник парка Андрей Якимец отметил, тарпаны любят есть морковь и зерно.
Тарпанам создали условия, приближенные к природным / Фото из Фейсбука Яворовского национального парка
Кроме лошадей, в "Оселі Розточчя" можно увидеть диких кабанов. А если повезет – то и других лесных обитателей. Для туристов также предлагают немало активностей. К тому же в парке еще и живописная природа.
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