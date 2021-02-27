У Яворівському національному природному парку розводять нащадків рідкісних коней-тарпанів. Це єдине місце на Західній Україні, де можна побачити цих тварин.

Колись вони жили на території Європи. Останній український тарпан помер у 1918 році поблизу Миргорода.

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Директор Яворівського національного природного парку Михайло Біляк пригадав, що ці дикі коні були повністю винищені на початку XX століття. Адже вони – дуже великі шкідники полів.

Відтак кілька років тому на Львівщині вирішили розводити цей вид. Зараз тут живе 6 дорослих коней – нащадків диких тарпанів. Нещодавно народилося лоша. Та ім'я йому ще не підібрали.

Наша кобилка називається Таврія. Маленьке також буде називатися на букву Т, тому що мама – Таврія, тато – Троль. І, звичайно, ми йому ім'я виберемо на цю літеру,

– відзначила керівниця центру розведення нащадків тарпанів Марія Антоненко.

Від свійських коней їх відрізняє окрас, невеликий зріст і густа шерсть з чорною смужкою вздовж хребта.



Рідкісні дикі кони – тарпани / Фото з фейсбуку Яворівського національного природного парку

Раніше ці коні були дикими і жили у степах. Та тепер тутешні тарпани людей не бояться, хоча характер інколи показують.

Марія Антоненко розповіла, що на них можна покататися, їх можна погладити і трохи поспостерігати.

Для коней створили максимально природні умови

Для тарпанів створили максимально природні умови:

великі території для випасу;

ліс;

водопій з джерела.

Однак поласувати чимось смачним з рук ці тварини ніколи не відмовляються. Молодший науковий співробітник парку Андрій Якимець зазначив, тарпани люблять їсти моркву й зерно.



Тарпанам створили умови, наближені до природних / Фото з фейсбуку Яворівського національного парку

Крім коней, в "Оселі Розточчя" можна побачити диких кабанів. А якщо пощастить – то й інших лісових мешканців. Для туристів також пропонують чимало активностей. До того ж у парку ще й мальовнича природа.

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