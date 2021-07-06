Ремонтировать дорогу начали еще до Зеленых праздников. Кое-где водители вынуждены ехать по встречной полосе, чтобы объехать ямы.

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Ямы на дороге пока никто не залатал

На аварийно опасной дороге Борки – Лозино ремонт длится уже почти месяц. Еще до Зеленых праздников, 20 июня, дорожники вырезали там ямы на самых больших выбоинах, чтобы сделать латковый ремонт. Однако, несмотря на хорошую погоду, их никто до сих пор не залатал.

Сейчас идет уже четвертая неделя, как аварийная разрытая дорога подвергает водителей и пешеходов опасности. Кое-где машины вынуждены ехать по встречной полосе, чтобы обойти вырезанные выбоины. Такие маневры особенно опасны на поворотах дороги.

Заметьте! Дорога Борки – Лозино ведет к транзитному кольцу, которое развалилось после зимы. Наконец после многочисленных жалоб местных жителей на Горячую линию области кольцо подлатали.



Ремонтники вырезали ямы и оставили их разрытыми / Фото "Львівський портал"



Ремонт пока никто не завершил / Фото "Львівський портал"