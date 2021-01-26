На Львовщине 25 января случилось крупное ДТП – на встречной полосе столкнулись грузовик DAF и автомобиль Citroen Berlingo. В результате аварии погиб 58-летний водитель легковушки.

Источник: полиция Львовщины

Авария произошла около 18:50 на трассе Ковель – Жовква. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Как произошло ДТП

Около 18:50 на трассе Ковель – Жовква между селом Борятин и Остров Червоноградского района водитель автомобиля Citroen Berlingo, 58-летний львовянин, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Там он столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 54-летний житель Днепропетровской области.

В результате аварии водитель Citroen получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте ДТП.



ДТП произошло около 18:50 / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.



В результате аварии погиб водитель Citroen / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины