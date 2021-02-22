На Львовщине 20 февраля произошел сокрушительный пожар в деревянном доме. 90-летний мужчина не смог спастись от пламени и погиб.

Пожар произошел около 20:52 в селе Черный Остров Стрыйского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Как случился пожар

Около 20:52 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в деревянном доме в селе Черный Остров.

К месту происшествия, не теряя ни минуты, выехали пожарные из города Ходоров.

В 21:34 пожар удалось локализовать, а в 21:52 – полностью потушить.

К ликвидации пожара привлекли 1 единицу спецтехники и 3 спасателей.



Пожар произошел около 20:52 / Фото ГСЧС Львовщины

В результате пожара погиб мужчина

Во время разведки пожара чрезвычайники нашли тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 90-летний владелец дома.

Огонь уничтожил вещи хозяина на площади 10 квадратных метров и пол на площади 3 квадратных метра. Однако чрезвычайникам удалось спасти дом от полного уничтожения. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания.



​Правоохранители проводят расследование / Фото ГСЧС Львовщины