В Самборском районе Львовщины 24 января вспыхнул пожар в деревянном жилом доме. Спасатели нашли в комнате тело 37-летнего владельца – мужчина не смог спастись от огня и погиб.

Пожар возник около 22:40 в селе Бабина. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Около 22:40 МЧС сообщение о пожаре в селе Бабина – загорелся деревянный жилой дом.

Не теряя ни минуты, спасатели выехали на место вызова.

Там в одной из комнат пожарные нашли тело 37-летнего мужчины, владельца дома.

МЧС локализовали пожар в 23:40, а полностью ликвидировали в 23:51.

В результате пожара огонь уничтожил жилой дом.

Сейчас обстоятельства и причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.



В селе Бабина загорелся деревянный жилой дом / Фото ГСЧС Львовщины



В результате пожара погиб 37-летний мужчина / Фото ГСЧС Львовщины



Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины