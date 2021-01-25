На Львовщине в результате пожара погиб 37-летний мужчина: его дом сгорел дотла – фото
В Самборском районе в результате пожара погиб мужчина / ГСЧС Львовщины
В Самборском районе Львовщины 24 января вспыхнул пожар в деревянном жилом доме. Спасатели нашли в комнате тело 37-летнего владельца – мужчина не смог спастись от огня и погиб.
Пожар возник около 22:40 в селе Бабина. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как случился пожар
- Около 22:40 МЧС сообщение о пожаре в селе Бабина – загорелся деревянный жилой дом.
- Не теряя ни минуты, спасатели выехали на место вызова.
- Там в одной из комнат пожарные нашли тело 37-летнего мужчины, владельца дома.
- МЧС локализовали пожар в 23:40, а полностью ликвидировали в 23:51.
- В результате пожара огонь уничтожил жилой дом.
- Сейчас обстоятельства и причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
В селе Бабина загорелся деревянный жилой дом / Фото ГСЧС Львовщины
В результате пожара погиб 37-летний мужчина / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины
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