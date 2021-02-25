На Львовщине СБУ разоблачила "ботофермы", которыми руководили российские спецслужбы: фото
На Львовщине СБУ блокировала деятельность "ботоферм", которыми руководили из России / Управление СБУ во Львовской области
На Львовщине киберспециалисты СБУ блокировали деятельность "ботоферм", которыми руководили из России. С помощью них спецслужбы страны-агрессора распространяли деструктивный контент в Украине для создания паники у людей.
Источник:Управление СБУ во Львовской области
"Ботофермы" разоблачили сотрудники СБУ и ГУ Нацполиции во Львовской области. Досудебное расследование продолжается.
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Как СБУ разоблачила "ботофермы"
- Оперативники СБУ установили, что несколько жителей Львовщины организовали работу "ботоферм".
- Злоумышленники обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на различных общедоступных ресурсах и соцсетях через российскую вебплатформу.
- Они создавали анонимные аккаунты, используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов.
- Так, злоумышленники распространяли ложную информацию о ситуации в Украине для создания паники в обществе и дискредитации украинской власти.
- Также мужчины сообщали о псевдозаминированиях объектов инфраструктуры Львовщины.
- Правоохранители провели обыски по адресу расположения телекоммуникационного оборудования.
- Следователи изъяли компьютерную технику и почти 900 SIM-карт различных мобильных операторов.
- Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
СБУ разоблачила российскую "ботоферму" / Фото Управления СБУ во Львовской области
Правоохранители изъяли 900 SIM-карт / Фото Управления СБУ во Львовской области
Досудебное расследование продолжается / Фото Управления СБУ во Львовской области
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