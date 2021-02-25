На Львовщине киберспециалисты СБУ блокировали деятельность "ботоферм", которыми руководили из России. С помощью них спецслужбы страны-агрессора распространяли деструктивный контент в Украине для создания паники у людей.

"Ботофермы" разоблачили сотрудники СБУ и ГУ Нацполиции во Львовской области. Досудебное расследование продолжается. Читайте также Суд заблокировал доступ к телеграм-каналам, которые подозревают в связях со спецслужбами России Как СБУ разоблачила "ботофермы" Оперативники СБУ установили, что несколько жителей Львовщины организовали работу "ботоферм".

организовали работу "ботоферм". Злоумышленники обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на различных общедоступных ресурсах и соцсетях через российскую вебплатформу.

Они создавали анонимные аккаунты , используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов.

, используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов. Так, злоумышленники распространяли ложную информацию о ситуации в Украине для создания паники в обществе и дискредитации украинской власти.

и дискредитации украинской власти. Также мужчины сообщали о псевдозаминированиях объектов инфраструктуры Львовщины.

объектов инфраструктуры Львовщины. Правоохранители провели обыски по адресу расположения телекоммуникационного оборудования.

по адресу расположения телекоммуникационного оборудования. Следователи изъяли компьютерную технику и почти 900 SIM-карт различных мобильных операторов.

различных мобильных операторов. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

СБУ разоблачила российскую "ботоферму" / Фото Управления СБУ во Львовской области

Правоохранители изъяли 900 SIM-карт / Фото Управления СБУ во Львовской области

Досудебное расследование продолжается / Фото Управления СБУ во Львовской области