Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Жителей Львовской области просят сохранять спокойствие и иметь при себе документы.

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Учения будут проводить 12 – 14 мая

С 12 по 14 мая координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ во Львовской области проведет масштабные антитеррористические и контрдиверсионные учения. Тренировки состоятся в условиях, максимально приближенных к реальным. Их будут проводить в 3 локациях:

Жовква;

Куликов;

Дубляны

В СБУ просят жителей и гостей этих городов с пониманием отнестись к возможным неудобствам и как должное реагировать на требования правоохранителей.

Во время учений, бойцы будут проводить ограничительные мероприятия на отдельных территориях, проверять документы и осматривать машины. Все действия правоохранителей будут происходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека. Поэтому представители СБУ просят жителей городов, в которых будут проводить тренировки, иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Обратите внимание! В СБУ отметили, что людям, которые обнаружили подозрительные предметы или получили информацию о намерениях совершить диверсии и террористические действия, следует позвонить по телефону (032) 261-61-42 или 102.