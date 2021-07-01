Спортивно-туристический комплекс расположен в селе Спрыня. Его реконструировали в 2017 году.

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По информации следствия, финансовыми махинациями занимался руководитель фирмы, которая строила объекты спортивной инфраструктуры.

Он подделывал официальные документы и значительно завышал цены в документах.

Это позволило ему завладеть 250 тысячами гривен из госбюджета.

По информации Львовской прокуратуры, директор предприятия-подрядчика заключил договор на реконструкцию спортивно-туристического оздоровительного комплекса.

Злоумышленник составил и подписал акты, в которые внес ложные сведения относительно полного выполнения всех работ.

В частности, говорится о наличии спортивного оборудования, которого на объекте фактически не было, объем выполненных работ и использованных материалов, которые реально не выполняли и не использовали.

Все эти нарушения подтвердила судебная строительно-техническая экспертиза.

Мужчине сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса:

"завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах";

"служебный подлог".

Сейчас следователи пытаются установить личности всех людей, которые были причастны к хищению денег из госбюджета.

Обратите внимание! По информации ZAXID.NET, говорится о реконструкции спортивной площадки на территории спортивно-туристического оздоровительного комплекса "Прикарпатье" в селе Сприня. Местные власти и тогдашний облсовет заявляли, что на его базе построят Национальный центр патриотического воспитания. Работы проводило ООО "Элит Спорт Групп".