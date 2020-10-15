На Львовщине школьников отправляют на двухнедельные каникулы: известны даты
Во всех школах Львовщины с 19 октября начнутся вынужденные двухнедельные каникулы. Это решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Детсады на Львовщине будут работать в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.
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Как будут работать вузы и школы Львовщины
- Комиссия рекомендует школам начать каникулы, которые продлятся с 19 по 30 октября включительно. После каникул возможен переход на дистанционную и смешанную формы обучения.
- Вузам и профтехучилищам также посоветовали перейти на дистанционное обучение в период с 19 октября по 15 ноября.
- Студентам рекомендуют уехать из общежитий домой, за исключением детей-сирот, студентов из временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон, иностранцев и т.д.
- Однако высшие учебные заведения будут принимать такое решение индивидуально.
Как будут работать детские сады
Детсады Львовщины будут работать в обычном режиме. Они должны организовать свою работу с соблюдением карантинных норм.
Кроме того, комиссия поручила Нацполиции, Госпродпотребслужбе, председателям райгосадминистраций и председателям городов областного значения усилить контроль за соблюдением карантина на Львовщине.
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