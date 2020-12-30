На Львовщине 30 декабря случилось крупное ДТП – столкнулись Volkswagen и Skoda. В результате аварии машину разбило вдребезги, а водитель Skoda погиб.

Авария произошла около полуночи на трассе Киев – Чоп возле села Угерско Стрыйского района. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

На трассе Киев – Чоп возле села Угерско столкнулись Volkswagen и Skoda.

За рулем Volkswagen находился 39-летний житель Стрыйского района, а за рулем Skoda – 20-летний львовянин.

В результате аварии водитель Skoda получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте ДТП.

Его 20-летний пассажир и водитель Volkswagen сильно травмировались.



Водитель Skoda погиб / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет с лишением водительских прав до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины