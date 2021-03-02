В Турке, что на Львовщине, водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и на большой скорости вылетел на тротуар. Там он насмерть сбил 16-летнюю девушку. Вскоре суд изберет мужчине наказание.

ДТП произошло 4 января в улице Молодежной. Правоохранители завершили проводить досудебное расследование. Читайте также Во Львове 15-летний сын экс-регионала устроил гонки на Porsche: эпическое вид Как водитель насмерть сбил девушку Правоохранители установили, что около 23:00 на улице Молодежной водитель автомобиля Volkswagen Golf, 26-летний местный житель, грубо нарушил правила дорожного движения.

Мужчина существенно превысил скорость, поэтому потерял контроль над автомобилем.

Автомобиль, двигаясь со скоростью более 100 километров в час, вылетел на полосу встречного движения, а затем – на тротуар.

Там водитель сбил 16-летнюю девушку, также жительницу Турки.

Несовершеннолетняя получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Девушка погибла на месте аварии.

Мужчина насмерть сбил 16-летнюю девушку / Фото полиции Львовщины Правоохранители направили дело в суд Следователи сообщили водителю о подозрении в "нарушении правил безопасности дорожного движения". Правоохранители завершили проводить досудебное расследование, а обвинительный акт направили на рассмотрение суда. Если вину водителя докажут в суде ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с предполагаемым лишением водительских прав на срок до 3 лет.

Вскоре суд изберет водителю наказание / Фото полиции Львовщины

Правоохранители завершили досудебное расследование / Фото полиции Львовщины